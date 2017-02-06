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تم إيقافه

6000 seriesFull HD، شاشة رفيعة، LED TV

43PFT6100S/56

دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.

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مع Pixel Plus HD

دقة Full HD، ‏Smart LED TV رفيع

  • 108 سم (43 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

  • DVB-T/T2

معدل حركة مثالية يبلغ 200 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

معدل حركة مثالية يبلغ 200 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.

يبتكر مفهوم القاعدة الجانبية تأثيرًا عالٍ عن سطح الأرض وفسيح

يبتكر مفهوم القاعدة الجانبية تأثيرًا عالٍ عن سطح الأرض وفسيح

عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

يسمح لك إدخال الكمبيوتر باستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.

  3. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  4. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.