العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب الضمان
دقة Full HD، Smart LED TV رفيع
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة Full HD، Smart LED TV رفيع
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
دقة Full HD، Smart LED TV رفيع
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة Full HD، Smart LED TV رفيع
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.
عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.
اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. وشاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت مع Smart TV.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتقديم لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
تفاعل المستخدم
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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