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  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
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تم إيقافه

5200 seriesFull HD، شاشة رفيعة، LED TV

43PFT5250S/56

Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة.

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مع Digital Crystal Clear

Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

  • 108 سم (43 بوصة)

  • Full HD، ‏LED TV

  • DVB-T/T2

إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.

Digital Crystal Clear: لدقة تودّ مشاركتها

بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.

معدل حركة مثالية يبلغ 100 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

معدل حركة مثالية يبلغ 100 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.