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5800 series

LED Smart TV دقة FHD

40PFT5883/56
  • Smart LED TV دقة Full HD Smart LED TV دقة Full HD Smart LED TV دقة Full HD
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    5800 series LED Smart TV دقة FHD

    40PFT5883/56

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5800 series LED Smart TV دقة FHD

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5800 series LED Smart TV دقة FHD

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل تلفزيون ذكي

      Smart LED TV دقة Full HD

      مع Pixel Plus HD

      • 100 سم (40 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      معرض التطبيقات من Philips لتجربة ترفيهية في منزلك

      إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.

      تسمح لك نقاوة الصوت الاستثنائية برؤية جمال الصوت

      اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • 500 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دقة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • دقة FHD تصل إلى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        تطبيقات SmartTV*
        متجر Philips

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H264/MPEG-4 AVC
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • التكبير/التصغير التلقائي
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        6 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        Virtual Surround

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        2
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • 1T1R مضمّن ذو نطاق فردي
        • نعم
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • خرج سماعة الرأس

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240‏ فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        135  ملليمترًا
        وزن المنتج
        6.1  كلغ
        تعيين العرض
        903  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        903  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        75 x‏ 75 ملم
        ارتفاع العلبة
        660  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1015  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        557  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        8.4  كلغ
        تعيين العمق
        69  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        615  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        225  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        6.2  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
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