ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
40PFT5583/56
Full HD، تلفزيون LED
إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته.
100 سم (40 بوصة)
Full HD، تلفزيون LED
DVB-T/T2
إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.