العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
تلفزيون LED ذكي بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون LED ذكي بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون LED ذكي بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون LED ذكي بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات
تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
نقدّم لك ابتكارًا عبقريًا آخر من Philips: شاشة Philips ذات التصميم بدون حواف. أصبح بإمكانك الآن رؤية المزيد من محتوى الصور حتى طرف شاشتك، من دون أن يزعجك الإطار الأسود حول الشاشة. إنها تحفة فنية وأصلية بالكامل يمكنك وضعها في غرفتك. تتميّز هذه الشاشة بجمالها وتصميمها البسيط الذي لا تفنى موضته، كما أنها ستتماشى تمامًا مع تصميمك الداخلي العصري.
يتميّز حاملا الأطراف المقوّسان من Philips بلون أسود داكن وقوة استثنائية. فهما عبارة عن بنية متينة وبسيطة لحمل التلفزيون الجديد. من المذهل أن يتحمّل غرض صغير جدًا قوة كبيرة جدًا.
أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
تعتبر Dolby Digital Plus معيار الصوت الرقمي المتعدد القنوات الرائد عالميًا، وهي تعتمد الطريقة الطبيعية التي تستخدمها أذن الإنسان لمعالجة الصوت، لتحصل على تجربة صوت عالية الجودة مع تأثيرات حيزية واقعية.
تحسّن تقنية DTS HD معالجة الصوت عبر الحفاظ على محتوى الصوت الأصلي للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت مع حوار واضح جدًا.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات
تلفزيون Android
تلفزيون ذكي