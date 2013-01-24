ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.

شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات