ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
328E8QJAB5/89
مقوّسة جدًا وغنية بالألوان الزاهية
استمتع بألوان لم تشهدها من قبل. تتميّز هذه الشاشة الاستثنائية بشكل مقوّس وزاوية عرض عريضة ودقة Full HD مع مجموعة كبيرة جدًا من الألوان، وهي توفّر حركة سريعة مع ألوان تنبض بالحياة لتجربة غامرة تمامًا.
E Line
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.