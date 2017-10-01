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شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

328E8QJAB5/89

مقوّسة جدًا وغنية بالألوان الزاهية

استمتع بألوان لم تشهدها من قبل. تتميّز هذه الشاشة الاستثنائية بشكل مقوّس وزاوية عرض عريضة ودقة Full HD مع مجموعة كبيرة جدًا من الألوان، وهي توفّر حركة سريعة مع ألوان تنبض بالحياة لتجربة غامرة تمامًا.

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مقوّسة جدًا وغنية بالألوان الزاهية

  • E Line

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.