ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
288P6LJEB/89
تفاصيل دقيقة ووضوح تام
استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ.
P Line
28 بوصة (71,1 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD (3840 x 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.
اختبر صوراً ملونة ومفعمة بالحياة وحقيقية. فمع أكثر من مليار لون، ستبدو الصور كما تراها تماماً في الواقع بدون أي شوائب أو تدرجات.
إن SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة
شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.
يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
يستلزم أدنى عدد من الرسومات لدعم دقة UHD على 60 هرتز، ولمعرفة الحد الأدنى من المتطلبات، يرجى الاتصال ببائع الرسومات الخاص بك.
وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (BW).
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.