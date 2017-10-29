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تم إيقافه

Brilliance4K Ultra HD، شاشة LCD

288P6LJEB/89

تفاصيل دقيقة ووضوح تام

استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ.

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مع دقة UltraClear 4K UHD

تفاصيل دقيقة ووضوح تام

  • P Line

  • 28 بوصة (71,1 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

معايرة لألوان تنبض بالحياة وحقيقية

اختبر صوراً ملونة ومفعمة بالحياة وحقيقية. فمع أكثر من مليار لون، ستبدو الصور كما تراها تماماً في الواقع بدون أي شوائب أو تدرجات.

معدل تحديث يبلغ 1 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب بسرعة

معدل تحديث يبلغ 1 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب بسرعة

إن SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة

المواصفات التقنية

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العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.

  2. يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.

  3. وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL

  4. يستلزم أدنى عدد من الرسومات لدعم دقة UHD على 60 هرتز، ولمعرفة الحد الأدنى من المتطلبات، يرجى الاتصال ببائع الرسومات الخاص بك.

  5. وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (‏BW).

  6. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.