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4K Ultra HD، شاشة LCD

288P6LJEB/89
  • تفاصيل دقيقة ووضوح تام تفاصيل دقيقة ووضوح تام تفاصيل دقيقة ووضوح تام
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    4K Ultra HD، شاشة LCD

    288P6LJEB/89

    تفاصيل دقيقة ووضوح تام

    استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    4K Ultra HD، شاشة LCD

    تفاصيل دقيقة ووضوح تام

    استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ. إكتشف كلّ المميزات

    تفاصيل دقيقة ووضوح تام

    استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    4K Ultra HD، شاشة LCD

    تفاصيل دقيقة ووضوح تام

    استمتع بتفاصيل ووضوح من المستوى التالي بفضل الشاشة الجديدة من Philips حجم 28 بوصة ودقة UltraClear 4K! استمتع بدقة Ultra HD لوضوح أعلى بأربع مرات مقارنة بدقة Full HD، ولألوان أغنى وتفاصيل أوضح. اختبر دقة عالية جدًا وبسعر مغرٍ. إكتشف كلّ المميزات

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      تفاصيل دقيقة ووضوح تام

      مع دقة UltraClear 4K UHD

      • P Line
      • 28 بوصة (71,1 سم)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

      معدل تحديث يبلغ 1 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب بسرعة

      معدل تحديث يبلغ 1 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب بسرعة

      إن SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة

      SmartErgoBase لراحة مثالية

      SmartErgoBase لراحة مثالية

      إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.

      تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

      تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

      رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.

      HDMI لتوصيل رقمي سريع

      HDMI لتوصيل رقمي سريع

      استمتع بصور ملوّنة وصوت واضح من خلال توصيلة بسيطة بكبل واحد. فالجهاز الجاهز لاستقبال إشارات HDMI يتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال الواجهة المتعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة (تصل دقتها إلى 4K/UHD على 60 هرتز) ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والفيديو A/V وكاميرات الفيديو).

      ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

      ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

      بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.

      معايرة لألوان تنبض بالحياة وحقيقية

      اختبر صوراً ملونة ومفعمة بالحياة وحقيقية. فمع أكثر من مليار لون، ستبدو الصور كما تراها تماماً في الواقع بدون أي شوائب أو تدرجات.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      تسمح USB 3.0 بنقل البيانات وشحن الهواتف الذكية بسرعة تامة

      يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية، أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلّص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يشكّل USB 3.0 المعيار العالمي بفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، ما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. وبفضل تقنية Sync-N-Go، لن تضطر إلى الانتظار بعد الآن ليتم تحرير النطاق الترددي. بالإضافة إلى ذلك، إن استثمارك في أجهزة USB 2.0 محمي نظرًا إلى أنها تتوافق مع الإصدارات الأقدم.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        28 بوصة / 71,1 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        620,93 (أفقي) x‏ 341,28 (عمودي)
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5  ملي ث
        SmartResponse (نموذجي)
        1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        دقة البكسل
        0,16 x‏ 0,16 مم
        زاوية العرض
        • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون
        تردد المسح
        30 - 99 كيلوهرتز (أفقي) لـ VGA، وDVI، وHDMI-MHL‏ / 30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) لـ DisplayPort، تناظري: 56 ~ 80 هرتز (عمودي) / رقمي: 23 ~ 80 هرتز (عمودي)
        MHL
        1080P على 60 هرتز
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        USB
        • وحدتا USB 2.0
        • USB 3.0 عدد 2 (1 مع ميزة الشحن السريع)*
        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-Dual Link (رقمي، HDCP)
        • DisplayPort 1.2‏‎
        • HDMI (2.0) ‏- MHL عدد 1
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        3 واط X ‏2
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • Multiview
        • المستخدم
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        150  ملليمترًا
        محوري
        90 درجة
        دوّار
        -65‏/65  درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        30 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        25,1 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح التيار المتردد
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        659 x‏ 573‏ x‏ 273  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        659 x‏ 395‏ x‏ 49  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        782 x‏ 497‏ x‏ 224  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        8,05  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        5.25  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        11,95  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
        65%
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • خالية من الرصاص

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • SEMKO
        • cETLus
        • BSMI
        • CU-EAC
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • EPA
        • PSB
        • WEEE
        • C-tick
        • الأوكرانية
        • CECP
        • VCCI
        • KCC
        • PSE
        • KC
        • ICES-003
        • E-standby
        • J-MOSS

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          • شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.
          • يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
          • وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
          • يستلزم أدنى عدد من الرسومات لدعم دقة UHD على 60 هرتز، ولمعرفة الحد الأدنى من المتطلبات، يرجى الاتصال ببائع الرسومات الخاص بك.
          • وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (‏BW).
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.