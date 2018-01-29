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شاشة LCD بدقة Full HD

243V7QDSBF/89

صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

شاشة مثالية للاستمتاع بعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة، وذلك لجعل تجربة المشاهدة مريحة للعينين في تصميم صغير ورفيع.

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صور زاهية وواضحة من الحافة إلى الحافة

  • V Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse