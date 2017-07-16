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شاشة LCD مع SmartControl Lite

243V5QHABA/89

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور زاهية على شاشة Philips هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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مع مكبرات صوت استيريو

صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 23,6 بوصات / 59,9 سم

ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse