المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج

شاشة LCD

243V5LHAB5/89

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

عرض جميع المزايا

مع مكبرات صوت استيريو

صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 24 (23,6 بوصات / 59,9 سم قطري)

مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse