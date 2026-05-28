Search terms

Philips Support

Is my Philips Avent product BPA- and BPS-free?

Published on 28 May 2026

Yes, all parts of Philips Avent products that come into contact with food are 100% BPA- and BPS-free. We confirm this through full compliance with safety regulations, randomized tests, and other quality controls.

The information on this page applies to the following models: SCF085/58 , SCF349/18 , SCF349/22 , SCF376/01 , SCF091/18 , SCF091/15 , SCF091/09 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF376/18 , SCF376/19 , SCF091/07 , SCF085/61 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCY961/02 , SCY965/02 , SCY964/02 , SCY963/02 , SCY962/02 , SCD837/12 , SCD838/11 , SCD878/11 , SCY100/01 , SCY761/02 , SCY762/02 , SCY763/02 , SCY764/02 , SCY900/01 , SCY900/02 , SCY903/01 , SCY903/02 , SCY903/03 , SCY906/02 , SCF099/20 , SCF293/01 , SCF291/01 , SCF349/10 , SCF222/02 , SCF223/03 , SCF222/01 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF223/02 , SCF376/10 , SCF376/22 , SCF376/21 , SCF376/12 , SCF376/11 , SCF033/27 , SCF034/17 , SCF034/27 , SCF030/27 , SCF030/17 , SCF043/27 , SCF042/27 , SCF035/17 , SCF031/17 , SCF032/17 , SCF033/17 , SCF033/37 , SCF035/27 , SCF036/17 , SCF051/17 , SCF053/17 , SCF070/20 , SCF070/21 , SCF070/24 , SCF070/25 , SCF046/27 , SCF045/27 , SCF044/27 , SCF039/17 , SCF041/27 , SCD301/04 , SCD301/03 , SCD301/01 , SCF244/00 , SCF755/07 , SCD290/03 , SCD290/04 , SCD371/60 , SCD627/01 , SCD628/01 , SCD807/00 , SCF135/06 , SCF135/07 , SCF135/18 , SCF145/06 , SCF145/07 , SCF145/08 , SCF149/00 , SCF156/00 , SCF186/26 , SCF194/01 , SCF194/02 , SCF194/04 , SCF194/05 , SCF212/20 , SCF213/20 , SCF242/00 , SCF244/21 , SCF244/23 , SCF281/03 , SCF285/01 , SCF344/21 , SCF344/23 , SCF551/03 , SCF551/05 , SCF553/03 , SCF553/05 , SCF560/61 , SCF560/62 , SCF563/61 , SCF563/62 , SCF564/62 , SCF565/62 , SCF566/61 , SCF574/11 , SCF574/12 , SCF574/14 , SCF618/10 , SCF619/05 , SCF627/17 , SCF628/17 , SCF631/27 , SCF632/27 , SCF633/27 , SCF634/27 , SCF635/27 , SCF651/27 , SCF652/27 , SCF653/27 , SCF654/27 , SCF655/27 , SCF656/27 , SCF671/17 , SCF673/17 , SCF702/00 , SCF704/00 , SCF706/00 , SCF716/00 , SCF736/00 , SCF751/05 , SCF751/07 , SCF753/02 , SCF753/03 , SCF753/05 , SCF753/07 , SCF755/03 , SCF755/05 , SCD290/01 , SCF782/20 , SCF796/00 , SCF797/00 , SCF798/00 , SCF643/00 , SCF615/01 , SCF615/00 , SCF614/00 . Click here to show more product numbers Click here to show less product numbers

Frequently Asked Questions

Contact Philips

We are happy to help you

Contact Philips

We are happy to help you

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.