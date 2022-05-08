تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة اللمس E-Line من Philips مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس. إنها مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي في صفوف الدراسة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة E-Line
شاشة تفاعلية للتعليم
تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة اللمس E-Line من Philips مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس. إنها مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي في صفوف الدراسة.
شاشة تفاعلية للتعليم
تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة اللمس E-Line من Philips مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس. إنها مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي في صفوف الدراسة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة E-Line
شاشة تفاعلية للتعليم
تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة اللمس E-Line من Philips مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس. إنها مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي في صفوف الدراسة.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
وضع لوح المعلومات مضمن
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
218,44
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
86
بوصة
دقة اللوحة
3840 x 2160
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
دقة البكسل
0,4935 (أفقي) x 0,4935 (عمودي) [مم]
ألوان الشاشة
1,07 B
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
VA
نسبة التباين (نموذجي)
4000:1
نظام التشغيل
Android 8.0
دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع (بعد إضافة الزجاج)
380
cd/m²
السطوع (قبل إضافة الزجاج)
410
cd/m²
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
720 x 400، 70 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 x 900، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
3840 × 2160، 30، 60 هرتز
640 x 480، 60، 67، 75 هرتز
800 × 600، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
2160 بكسل، 30، 60 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
إمكانية الاتصال
إدخال الفيديو
DVI - D (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
VGA (D-Sub تناظري) (عدد 1)
USB 2.0 (عدد 4)
USB-C (لغاية 65 واط)
إدخال الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
إخراج الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
توصيلات أخرى
OPS
بطاقة SD صغيرة
USB-B (عدد 3)
الراحة
الوضعية
أفقي (18/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
إخراج تيار متناوب
الإدخال الذكي
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
التحكم بلوحة المفاتيح
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
شروط التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20~60
درجة مئوية
الارتفاع
0 ~ 3000 م
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
20 ~ 80% (من دون تكثيف)
نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
5 ~ 95% (من دون تكثيف)
الطاقة
استهلاك الطاقة (نموذجي)
250
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
507 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
15 واط (عدد 2)
الملحقات
الملحقات الاختيارية
الدونجل التفاعلي
الملحقات المضمّنة
قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
كبل HDMI (3 م) (عدد 1)
كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
شعار Philips (x1)
دليل البدء السريع (x1)
جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
قلم لمس (عدد 2)
كبل للتحويل من USBA إلى B (3 م) (عدد 1)
كبل RS232
سلك طاقة التيار المتناوب
مشبك كبلات (عدد 3)
غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد وبرغي (عدد 1)
كبل DVI-D
غطاء USB وبراغي
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الهولندية
الدانماركية
الإنكليزية
الفرنسية
الفنلندية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
النرويجية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الأسبانية
السويدية
الصينية المبسطة
التركية
الصينية التقليدية
الموافقات التنظيمية
CE
FCC، الفئة أ
RoHS
CB
EAC
EMF
ETL
الكفالة
ضمان لمدة 5 سنوات
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
H.263
H.264
H.265
MPEG1/2
MPEG4
VP9
تشغيل صور USB
BMP
JPEG
PNG
تشغيل صوت USB
AAC
MPEG
HEAAC
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
نقاط اللمس
20 نقطة لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
مانع للتوهج
زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS
الوزن
المنتج مع الغلاف (كلغ)
90,7
كلغ
المنتج مع الغلاف (بالرطل)
199,96
رطل
المنتج بدون الحامل (كلغ)
74,38
كلغ
المنتج بدون حامل (بالرطل)
163,98
رطل
مشغّل داخلي
CPU
2 x A53 + 2 x A73
GPU
ARM Mali G51
الذاكرة
DDR3 سعة 3 جيجابايت
حقيبة
EMMC سعة 16 جيجابايت
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 x 100 مم، M4L6 (عدد 6)
تعيين العرض
1960,8
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
1145,7
ملليمترًا
تعيين العمق
101,3 مم (أقصى عمق)/79,0 مم (العمق عند التثبيت على الحائط)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
77,19
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
45,11
بوصة
تعيين العمق (بوصة)
3,98 (أقصى عمق)/3,11 (العمق عند التثبيت على الحائط)
بوصة