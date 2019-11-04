ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAVS300/00
تصميم كلاسيكي عصري
شغّل الموسيقى على طريقتك الخاصة. يمنحك مكبر الصوت هذا بتقنية Bluetooth صوتًا محمولاً بتصميم كلاسيكي. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات، وصوت واضح، وإدخال aux للتوصيل بأي مصدر. يتميّز الجهاز بتفاصيل أصلية من الخشب والنحاس من حقبة الخمسينات، لإضفاء لمسة ساحرة لا تفنى موضتها على المزيج.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 4 واط
وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات.
يتميّز مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بتصميم كلاسيكي، ليبدو وكأنه من حقبة الخمسينات؛ بدءًا من الصندوق الخشبي الكلاسيكي ووصولاً إلى مقبض التحكّم بمستوى الصوت وشبكة مكبر الصوت باللون النحاسي. تنتمي هذه التفاصيل إلى الحقبة حيث كانت تهيمن موسيقى الجاز وكانت موسيقى الروك آند رول تخطو خطواتها الأولى.
تمنحك البطارية وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات بعد عملية شحن كامل. يستغرق الشحن حوالى 4 ساعات وهو سهل جدًا بواسطة كبل USB الصغير المضمّن. ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth ليصبح مكبر الصوت هذا جاهزًا للاقتران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth.
من الموسيقى الكلاسيكية إلى الإلكترونيكا. لا يقتصر مكبر الصوت هذا على تشغيل موسيقى الجاز فحسب، على الرغم من أن شكله يوحي بذلك. يقدم المشغل بنطاق كامل حجم 1,75 بوصة صوتًا واضحًا ونقيًا. ويعزز المشع غير الفعال صوت الجهير، ما يعزز طبقات الصوت المنخفضة بشكل ممتع.