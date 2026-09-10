مشغّل أسطوانات بسير وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن وآلية مقاومة للاهتزاز أن تتتبّع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال الأخاديد بدقة تامة: عند بلوغ أقصى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحيوية، لكن أسطواناتك ستظل ثابتة.