ضمان لمدة عامين
جديد
TAV9000F/73
تينا
كل القلب. كل الروح. امنح الموسيقى التي تحبها القوة مع مشغّل الأسطوانات المتكامل بتقنية Bluetooth®، الذي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويلتقط محطات الراديو أيضاً. ستحصل على مظهر كلاسيكي يخطف الأنظار، ومكبرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.
تصميم كلاسيكي، صوت عصري
240 W كحد أقصى (120 W RMS)
مشغّل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وتقنية Bluetooth® 5.4
يستلهم المظهر الجريء من منتصف القرن تصاميم أجهزة راديو Philips الأسطورية من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يعيدك الصوت الغني والقوي إلى الحاضر. وتنسجم التفاصيل الكلاسيكية، مثل الهيكل الخارجي الخشبي وشبكة مكبر الصوت المقعّرة، بشكل مثالي مع المزايا العصرية المريحة مثل Bluetooth® وتطبيقنا المصاحب العملي.
استمتع بصوت غني ودافئ يهزّ الوجدان بقوة تصل إلى 240 W كحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو، وبقوة تصل إلى 120 W كحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. يجتمع محرّكان صوتيان كبيران ومكبّرا صوت عالي التردد مع مضخّم جهير ومنفذ انعكاس الجهير لملء المكان بنغمات عالية متألقة، ومتوسطة معبّرة، ومنخفضة قوية ومضبوطة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن وآلية مقاومة للاهتزاز أن تتتبّع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال الأخاديد بدقة تامة: عند بلوغ أقصى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحيوية، لكن أسطواناتك ستظل ثابتة.
إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإن علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.