مصطلحات البحث

AR
EN
  اضبط أجواءك، واستمتع بالراحة.

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT3000BK/97

    اضبط أجواءك، واستمتع بالراحة.

    استمع بحرية مع سماعات أذن لاسلكية بالكامل أخف وزنًا، وأكثر راحة، وصوت غني ودافئ ودقيق. تستجيب خاصية إلغاء الضوضاء التكيفية مع محيطك، فيما يتيح لك وضعا Cafe وLounge الاستمتاع بموسيقاك في أجواء هادئة ومريحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    مراجعة كل إلغاء الضوضاء

    • سماعات أذن صغيرة. ملاءمة مريحة.
    • ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية
    • تقنية الميكروفونات الستة
    • صوت طبيعي ونقي

    أوضاع الصوت الدقيق والملاءمة المريحة وSpatial Audio

    توفر لك أغطية رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس المميز ملاءمةً أخف وزنًا وأكثر راحة، مع عزل محكم لصوت أفضل. تتضمن ميزات Spatial Audio من Philips وضعَي Cafe وLounge، اللذين يجعلان موسيقاك تبدو كجزء من أجواء الخلفية: أمر مثالي للتركيز على مهمة ما في أثناء الاستماع.

    استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

    تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.

    اتصال Bluetooth®‎ ثابت ومتعدد النقاط وAuracast™‎

    يوفر Bluetooth®‎ 6.0 اتصالاً سريعًا ومستقرًا، بينما يتيح لك دعم Auracast™‎ الاستماع إلى البث العام في أثناء سفرك. ويمكنك أيضًا الاتصال بجهازي Bluetooth®‎ في الوقت نفسه وإدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيقنا، بالإضافة إلى ذلك يسهل Microsoft Swift Pair عملية الاقتران لمستخدمي Windows.

    تجعل تقنية الميكروفونات الستة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من ستة ميكروفونات، يعمل ثلاثة منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    وقت تشغيل يدوم حتى 48 ساعة. علبة شحن بحجم الجيب

    عند إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 12 ساعات من عملية شحن كاملة و36 ساعة إضافية من علبة الشحن بحجم الجيب (عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 8 ساعات و24 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن لمدة 10 دقيقة للحصول على ساعتَين إضافيَتين. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

    هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      10 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      106 ديسيبل (1 كيلو هرتز، 179 مللي فولت)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      • SBC
      • LC3

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      26.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      23.00  سم
      الوزن الإجمالي
      3.05  كلغ
      الارتفاع
      22.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 17941 4
      الوزن الصافي
      1.57  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.48  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      Google Fast Pair
      نعم
      Microsoft Swift Pair
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      12.30  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.05  سم
      الارتفاع
      10.00  سم
      الوزن الصافي
      0.20  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.336  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.136  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 17941 1

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      8 + 24  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      12 + 36  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      10 mins for 2 hrs
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      13.27  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      600  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      60  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      10.9  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.6  سم
      العمق
      3.55  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17941 7
      الوزن الإجمالي
      0.093  كلغ
      الوزن الصافي
      0.066  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.027  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      3 mics for each side

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      6.21 x 2.80 x 4.89  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      3.21 x 2.38 x 2.07  سم
      الوزن الإجمالي
      0.052  كلغ

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      هجينة
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      ميكروفون لـ ANC
      2 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 57% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك برمز TE-00132492

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.