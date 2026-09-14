تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات فائقة الوضوح. حتى إذا كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.