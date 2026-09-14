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جميع السلاسل

  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك

جديد

سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT2600BK/97

اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك

استمتع بانسيابية يومك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بخفة أكبر وملاءمة أفضل وصوت رائع. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن المحببة على ثبات السماعات وراحتها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس للعلبة مظهراً وإحساساً أكثر رقياً.

عرض جميع المزايا

اعزل الضوضاء واضبطها بما يناسبك

  • سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة

  • إلغاء الضوضاء النشط

  • تقنية 4 ميكروفونات

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

صوت رائع من سماعاتك اليومية التي تناسب أذنيك بمنتهى الراحة

توفر لك أطراف الأذن SecureFit ذات السطح المحكم تثبيتًا أخف وزنًا وأكثر راحة، مع إحكام جيد يمنحك صوتًا أفضل. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لألحانك المفضلة حتى عند الاستماع بمستوى صوت منخفض.

استمع دائماً إلى موسيقاك بوضوح مع إلغاء الضوضاء النشط

يقلل إلغاء الضوضاء النشط من الضوضاء الخارجية كي تتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست ومكالماتك. ويمكنك تشغيله أو إيقافه عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المصاحب، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية مجدداً.

تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات فائقة الوضوح. حتى إذا كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.

المواصفات التقنية

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