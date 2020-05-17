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  • جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام

    2000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT2205BK/00

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

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    مراجعة كل لاسلكية بالكامل

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
    • Bluetooth®‎

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

    علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 4 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 8 ساعات إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.

    ملاءمة مريحة ومُحكمة

    يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

    أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

    يتوفر زر على كل سماعة أذن لتسهيل التحكم بعملية الاستماع إلى الموسيقى. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقافها مؤقتًا، وتلقي المكالمات أو رفضها، والمزيد غير ذلك.

    قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

    قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.

    إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

    بدل بين الموسيقى والمكالمات الهاتفية من خلال الميكروفون المضمن

    -

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      6 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      الحساسية
      90  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      37.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      27.5  سم
      الوزن الإجمالي
      4.25  كلغ
      الارتفاع
      24.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 10989 3
      الوزن الصافي
      0.768  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      3.482  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • رفض المكالمة
      • التنقّل بين مكالمتين

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      18.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      12.8  سم
      الارتفاع
      10.4  سم
      الوزن الصافي
      0.096  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.5  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.404  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 10989 0

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      4+8  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      50 ساعة
      مدّة التحدث
      3 ساعة

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      18  سم
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      4  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10989 6
      الوزن الإجمالي
      0.153  كلغ
      الوزن الصافي
      0.032  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.121  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      2.9  سم
      العرض
      5.5  سم
      العمق
      3.7  سم
      الوزن
      0.032  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      كبل USB
      كبل USB (من النوع A إلى النوع C)
      أغطية للأذنين
      3 أحجام

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20125 5

    Badge-D2C

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