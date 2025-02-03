مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

عندما تكون في مكالمة، سيكون صوتك عاليًا وواضحًا. يلتقط ميكروفونان موجهان للصوت صوتك بدقة فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك. يمكنك الرد على المكالمات عبر أزرار التحكم باللمس الموجودة على أي من سماعتي الأذن.