TAT1209WT/97
شغّل موسيقاك
أفضل التجارب في الحياة بسيطة. ضع سماعات الرأس، واستمع إلى أغانيك، وانطلق! بفضل الصوت الرائع والجهير الديناميكي وحقيبة الشحن بحجم الجيب، تكون سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة والمريحة هذه جاهزة للاستخدام نهارًا وليلاً.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت. انقر على سماعة الأذن اليسرى لتنشيط الجهير الديناميكي ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك، حتى عند الاستماع بهدوء.
سيكون الصوت واضحًا في أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك بدون انخفاضات مزعجة في الصوت.
يمكنك وضع علبة الشحن الرفيعة بسهولة في جيبك لحماية سماعات الأذن وشحنها في أوقات عدم الاستخدام. ويسمح لك الوضع الأحادي باستخدام إحدى سماعتَي الأذن بينما يتم شحن الأخرى.
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها أثناء تمرين سريع أو في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً مدة 6 ساعات، إلى جانب 12 ساعة إضافية من علبة الشحن. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. وإذا كنت بحاجة إلى شحنها بسرعة، فضعها في العلبة 15 دقيقة فقط للحصول على ساعة تشغيل إضافية. ويمكن شحن العلبة عبر كابل USB-C.
تستقر رؤوس الأذن بكل سهولة داخل قناة الأذن، وتسمح لك أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون والقابلة للتبديل باختيار المقاس المثالي. كما أن أزرار التحكم باللمس الموجودة على سماعات الأذن تضمن لك سهولة الاستخدام، حيث يمكنك تنشيط وظيفة تحسين الجهير الديناميكي والتحكم في التشغيل والرد على المكالمات وغير ذلك.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 10 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
المساعد الصوتي
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