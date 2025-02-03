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  • استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح

    1000 series سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1139BK/97

    استمع إلى الأصوات بوضوح

    استمع إلى مقاطع الموسيقى والمكالمات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت غني وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 26 ساعة.

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    متوفر في:

    1000 series سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    استمع إلى الأصوات بوضوح

    • مكالمات واضحة
    • مشغّلات بحجم 13 مم لجهير مدوٍّ
    • تصميم مريح
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4

    سماعات أذن صغيرة ومريحة توفّر جهيرًا كبيرًا

    قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت. انقر على سماعة الأذن اليسرى لتنشيط الجهير الديناميكي ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك، حتى عند الاستماع بهدوء.

    مشغّلات بحجم 13 مم لصوت رائع وجهيز قوي

    استمع إلى الأصوات بالطريقة التي ينبغي أن تُسمع بها. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 13 مم لتوفير تجربة استماع مذهلة. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير حتى لا تفوتك أي نغمة.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

    وقت تشغيل يدوم حتى 26 ساعة. علبة شحن بحجم الجيب

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 6 ساعات، و20 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فتمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    اتصال Bluetooth ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك بدون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      13 مم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      115 ديسيبل (1000 هرتز، 179 مللي فولت)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10 أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      30.00  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      16.00  سم
      الوزن الإجمالي
      2.330  كلغ
      الارتفاع
      21.00  سم
      GTIN
      1 48 95229 15140 3
      الوزن الصافي
      1.39  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.94  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 20  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      6 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      10.2  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      480  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      40  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      11.50  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.50  سم
      العمق
      3.60  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15140 6
      الوزن الإجمالي
      0.085  كلغ
      الوزن الصافي
      0.058  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.027  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      an AI mic each bud

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.23 x 2.54 x 5.61  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      1.71 x 1.94 x 3.10  سم
      الوزن الإجمالي
      0.039  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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