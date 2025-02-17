استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير مدوٍّ وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع بالجيب وبوقت تشغيل لمدة 15 ساعة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تصميم مخصص، مشغّلات بحجم 13 مم لصوت واضح وجهير مدوٍّ
استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 13 مم لتوفير تجربة استماع مذهلة. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.
لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 15 ساعة مع العلبة
مهما طال يومك، يمكنك استخدام سماعات الرأس هذه. يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات وبـ 10 ساعات إضافية من علبة الشحن العملية التي تتّسع بالجيب.
ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة
لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.
سماعات أذن بتصميم مريح لتوفير الراحة طوال اليوم
يمكن تثبيت سماعات الأذن المريحة هذه بشكل آمن في قنوات الأذن، ما يوفّر حاجزًا مثاليًا يقلّل الضوضاء الخارجية ولا يضغط على أذنيك حتى تتمكن من الاستماع بشكل مريح لساعات متواصلة.
مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4
استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.