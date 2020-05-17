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TAJS50/00
المنزل هو المكان حيث تتواجد الموسيقى
حان وقت الاسترخاء بفضل مكبّر الصوت بتقنية Bluetooth الذي سيشعرك براحة المنزل. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 20 ساعة ووظيفة بنك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب القماش الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف، واللوحة العلوية من الفولاذ المصقول حتى مع أبسط الديكورات الداخلية.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 30 واط
وقت تشغيل يستمر 20 ساعة
وظيفة بنك الطاقة المضمّنة
تم تصميم مكبر الصوت الصغير هذا بتقنية Bluetooth بالتعاون مع Georg Jensen، وهو يتميّز بالبساطة والجاذبية في آن. فتبرز اللوحة العلوية من الفولاذ المصقول بشكل جميل مع قماش kvadrat اللمسي الخاص بمكبرات الصوت. تظهر العلامتان التجاريتان بشكل غير ملحوظ للإشارة إلى Philips وGeorg Jensen بمهارة
يغطي مكبر الصوت هذا قماشٌ متميّز خاص بمكبرات الصوت ومصمم لدى شركة التصنيع الرفيعة المستوى Kvadrat. وتتيح المادة الرائعة المصنوعة من مزيج الصوف اختراقَ الصوت، فتسمح للصوت بالتدفق بحرية من مكبر الصوت إلى الغرفة.
تمنحك البطارية وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة بعد عملية شحن كاملة، كما يصل النطاق اللاسلكي لغاية 20 م. يمكنك إقرانه بمكبر صوت Philips Georg Jensen مشابه للاستمتاع بالموسيقى بصوت استيريو. ما عليك سوى الضغط على إقران مكبر الصوت.