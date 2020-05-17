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تم إيقافه

مكبر صوت Philips Georg Jensen

TAJS50/00

المنزل هو المكان حيث تتواجد الموسيقى

حان وقت الاسترخاء بفضل مكبّر الصوت بتقنية Bluetooth الذي سيشعرك براحة المنزل. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 20 ساعة ووظيفة بنك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب القماش الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف، واللوحة العلوية من الفولاذ المصقول حتى مع أبسط الديكورات الداخلية.

عرض جميع المزايا

المنزل هو المكان حيث تتواجد الموسيقى

  • Bluetooth®‎

  • قدرة إخراج تبلغ 30 واط

  • وقت تشغيل يستمر 20 ساعة

  • وظيفة بنك الطاقة المضمّنة

مجموعة Philips & Georg Jensen

مجموعة Philips & Georg Jensen

تم تصميم مكبر الصوت الصغير هذا بتقنية Bluetooth بالتعاون مع Georg Jensen، وهو يتميّز بالبساطة والجاذبية في آن. فتبرز اللوحة العلوية من الفولاذ المصقول بشكل جميل مع قماش kvadrat اللمسي الخاص بمكبرات الصوت. تظهر العلامتان التجاريتان بشكل غير ملحوظ للإشارة إلى Philips وGeorg Jensen بمهارة

قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت. مصمم للسماح بمرور الصوت

قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت. مصمم للسماح بمرور الصوت

يغطي مكبر الصوت هذا قماشٌ متميّز خاص بمكبرات الصوت ومصمم لدى شركة التصنيع الرفيعة المستوى Kvadrat. وتتيح المادة الرائعة المصنوعة من مزيج الصوف اختراقَ الصوت، فتسمح للصوت بالتدفق بحرية من مكبر الصوت إلى الغرفة.

وقت تشغيل يبلغ 20 ساعات. إمكانية إقران للحصول على صوت استيريو

وقت تشغيل يبلغ 20 ساعات. إمكانية إقران للحصول على صوت استيريو

تمنحك البطارية وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة بعد عملية شحن كاملة، كما يصل النطاق اللاسلكي لغاية 20 م. يمكنك إقرانه بمكبر صوت Philips Georg Jensen مشابه للاستمتاع بالموسيقى بصوت استيريو. ما عليك سوى الضغط على إقران مكبر الصوت.

المواصفات التقنية

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