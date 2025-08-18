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TAH8000BK/97
صوت فائق الدقة
انغمس في صوت غني وواضح مع سماعات الرأس اللاسلكية فوق الأذن، المصممة لسنوات من الاستماع المريح. موسيقى مثيرة، وجودة مكالمات فائقة الوضوح، وإلغاء ضوضاء متكيف يتيح لك التركيز على ما يهمك.
صوت طبيعي ونقي
ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro
مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة
وسائد أذن قابلة للاستبدال
مشغلات صوت بقطر 40 مم مغلفة بالحرير تمنحك صوتًا دقيقًا، وتقنية Dynamic Bass تُقدم لك صوت جهير غني وكامل حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. تدعم السماعات ترميزي LDAC وLC3، ما يُتيح لك الاستمتاع ببث عالي الدقة إلى أقصى حد، ويمكنك الاستماع سلكيًا عبر منفذ USB-C. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تفعيل ميزة Spatial Audio في تطبيقنا لتجربة استماع غامرة.
تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.
عند إجراء مكالمة، تعمل الميكروفونات المخصصة وخوارزمية تقليل الضوضاء معًا لالتقاط صوتك بوضوح وتقليل ضوضاء الخلفية. حتى في شارع حضري مزدحم في يوم عاصف، سيُسمع صوتك بوضوح، ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.