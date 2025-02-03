TAH4209BK/00
خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام!
مع ما يصل إلى 55 ساعة من التشغيل، ستبقيك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن اللاسلكية هذه سعيدًا لأيام بين الشحنات. ستحصل على صوت رائع، وجهير ديناميكي لمستوى صوت أعمق حتى عند مستويات صوت منخفضة، ويمكنك تنشيط إعداد التأخير البطيء لمقاطع الفيديو.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. ويتميز طوق الرأس المبطن بخفة الوزن لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها، ويمكنك ضبط زاوية غطاءَي الأذن ناعمَي الملمس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتها أكثر.
ستحصل على صوت رائع من مشغلات الصوت حجم 32 مم، وستعمل ملاءمة غطاءي السماعات على الأذن على عزل الضوضاء السلبية بشكل جيد. إذا كنت تحب الجهير، فنشط الجهير الديناميكي عبر تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 15 دقيقة طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة ساعتين إضافيتين.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.
سيكون الصوت واضحًا في أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.
خذها معك أينما ذهبت! بفضل ألوانها الأنيقة غير اللامعة وتصميمها القابل للطي، يمكنك اصطحاب سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع على الأذن في أي مكان. وأغطية الأذن قابلة للطي والتدوير للداخل لسهولة تخزينها في الجيب أو الحقيبة.
يتيح الزر متعدد الوظائف سهل الاستخدام الموجود على غطاء الأذن الأيمن إدارة المكالمات أو التحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت. إذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو الأفلام، فيمكنك استخدام زر الطاقة لتنشيط إعداد زمن الانتقال المنخفض.
يمكنك استخدام التطبيق المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي أو تشغيل إعداد زمن الانتقال المنخفض عند مشاهدة الفيديوهات. وتتوفر أيضًا مجموعة من أنماط الصوت المضبوطة سابقًا مثل: نمط "الصوت" المثالي للاستماع إلى البودكاست!، هل سبق أن نسيت إيقاف تشغيل سماعات الرأس؟ يمكنك ضبط المؤقِّت الموجود في التطبيق وستتوقف السماعات تلقائيًا.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 32 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تحب الاستماع إليه، فستستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
UPC
المساعد الصوتي
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