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TAG3BK/97
انغمس في تجربة ألعاب أفضل
تعرف على Evina، وهي سماعات رأس للألعاب من Philips بتصميم مشترك، والمزوّدة بمشغّلات صوت مقاس 50 مم لتجربة صوتية غامرة في أثناء اللعاب. ويضمن الميكروفون المرن متعدد الاتجاهات والمصمَّم لراحة الاستخدام تواصلاً واضحًا وسلسًا مع فريقك خلال جلسات اللعب الطويلة.
جهير قوي بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم
مريحة للاستماع لفترات طويلة
ميكروفون متعدد الاتجاهات مخصص للألعاب
محوّل USB-C + مقبس صوت سلكي مقاس 3,5 مم
انغمس في مشاهد صوتية غنيّة وقويّة صُمّمت تحديدًا للألعاب. تتميّز سماعات الرأس بمشغّلات صوت مقاس 50 مم توفر ترددات عالية نقية وأصواتًا وسطى دقيقة وجهيرًا قويًا نابضًا، في حين يعزّز التصميم المغلق من الخلف تجربة اللعب من خلال عزل صوت اللعبة وتوجيهه مباشرة إلى أذنيك.
يصل صوتك بوضوح تام في كل مرة، إذ يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك بشكل طبيعي من أي زاوية مع تقليل الضوضاء الخلفية. سواء أكنت تعطي تعليمات استراتيجية أم تتحدّث مع أصدقائك، تبقى محادثتك واضحة وخالية من التشويش. هذا ويوفّر زر كتم مخصّص على غطاء الأذن الأيسر إمكانية كتم الصوت فورًا عند الحاجة.
استمتع بجلسات لعب طويلة من دون أي إرهاق بفضل وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي فائق النعومة. تتكيّف وسادات الأذن هذه بلطف مع شكل أذنيك حتى بعد فترات استخدام طويلة ما يمنع تراكم الحرارة ويقلّل من نقاط الضغط. في حين توفر البطانة المصنوعة من قماش مسامي ملاءمة مثالية خفيفة الوزن تتكيّف مع أي شكل للرأس.