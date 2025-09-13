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TAFT1/10
مصمم لتقديم صوت عالي الدقة
يدعوك مشغل الأسطوانات FT1 المزود بتقنية Bluetooth® للاستمتاع بالموسيقى التي تحبها بكل فخامة. يدور طبق الألمنيوم المصبوب بدقة ليشغّل أسطوانات الفينيل بسلاسة، كما يتضمن مشغل أقراص CD مدمجًا. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكيًا—أو سلكيًا.
مشغل أسطوانات ومشغل أقراص CD
Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكونات عالية الجودة
مخرج صوت إضافي RCA، ومنفذ سماعات رأس
الألبومات. أسطوانات EP. الأسطوانات المنفردة. صُمم مشغل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكونات عالية الجودة حتى تتمكن من الاستمتاع بأفضل أداء لأسطواناتك لسنوات قادمة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم الملموس ذي السرعتين لاختيار السرعة المناسبة—ثم إنزال الإبرة.
سواء أكان قرص CD قديماً يضم مزيجاً من الأغاني من أيام زمان أم إصداراً جديداً، أدخل القرص الفضي في علبة التحميل الأمامية واستمتع بالموسيقى العزيزة عليك. يقبل مشغل CD المدمج جميع صيغ أقراص CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.
يقترن FT1 بسرعة بمكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله مثالياً للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.
إن علامة Bluetooth® النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة Auracast™ النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.