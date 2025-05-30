صوت غامر مع قنوات 2.1

انغمس في أجواء من الإثارة مع قنوات 2.1 ومضخم الصوت اللاسلكي للحصول على صوت جهير أعمق وصوت ديناميكي. استمتع بصوت غني وعالي الجودة على مكبر صوت عمودي سهل الاستخدام ومثالي للاستخدام مع صوت تلفزيونك.