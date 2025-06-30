أضواء RGB LED محسِّنة للجو

تتيح لك الأضواء الملوّنة على الحافة الأمامية لمكبر الصوت هذا ضبط الجو المثالي للعمل أو اللعب. ثمة خمسة أوضاع مختلفة للاختيار من بينها: ارفع مستوى الحماس مع أضواء تتزامن في الوقت المناسب مع الموسيقى أو المؤثرات الصوتية، أو ركّز واسترِح مع وضع محيطي يصدر وهجًا ملوّنًا ثابتًا.