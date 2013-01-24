مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تم تحسين مجموعة Classic الموثوق بها لتجربة رضاعة أكثر متعة. وقد تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يجعل الرضّاعة سهلة التنظيف والتجميع إلى حد كبير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تم تحسين مجموعة Classic الموثوق بها لتجربة رضاعة أكثر متعة. وقد تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يجعل الرضّاعة سهلة التنظيف والتجميع إلى حد كبير. إكتشف كلّ المميزات
على خلاف الرضّاعات الأخرى، تم دمج النظام المضاد للمغص والمثبّت سريريًا في الحلمة، مما يجعل الرضّاعة سهلة التنظيف والتجميع إلى حد كبير. عندما يرضع الطفل، يفتح الصمام الفريد على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن طفلك.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.*
تم تصميم رضّاعة Classic+ لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة ولاختبار تجربة رضاعة أكثر متعة.
يمكن تنظيف الرضّاعة بسرعة ودقة، فهي تتألف من 4 قطع فقط وتتميّز بعنق عريض وزوايا مدوّرة. كوني مطمئنة من الحصول على رضّاعة نظيفة بالفعل في لمح البصر.
تتألف رضّاعة Classic+ من 4 قطع فقط لتسريع عملية تجميعها وتسهيلها.
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.
تتوافق رضّاعة Avent Classic+ من Philips مع أغلبية العناصر في مجموعة Avent من Philips. ننصح باستخدام رضّاعة Classic+ مع حلمات الرضاعة Classic+ فقط.
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+ بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+ من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين)، بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي (2011/8/EU).
الرضّاعة
التصميم
مراحل النمو
سهولة الاستعمال
الوظائف
المواد
المحتويات
SCF149/00
SCF145/07
SCF145/06
SCF135/06
SCF145/08
SCF135/07
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27
SCF631/27