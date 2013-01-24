مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات