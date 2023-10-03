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  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس تسمح لبشرة طفلك بالتنفس تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

    Philips Avent ultra air لهّاية

    SCF085/60

    تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

    تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء. تتميّز لهّاية ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على بشرة الطفل جافة. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.

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    Philips Avent ultra air لهّاية

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    مراجعة كل اللهّايات

    تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

    فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى

    • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من مادة BPA
    • حزمتان
    • للأطفال بين 6 و18 شهراً
    تسمح لبشرة الطفل بالتنفس

    تسمح لبشرة الطفل بالتنفس

    تسمح فتحات التهوية الكبيرة للغاية لبشرة الطفل بالتنفس، ما يقوم بتهدئتها ويحافظ في الوقت نفسه على جفافها.

    تقبّل الحلمة بنسبة 98%*

    تقبّل الحلمة بنسبة 98%*

    لقد سألنا الوالدين كيف يتفاعل أطفالهم مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهم يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

    حلمة مصنوعة بالكامل من السيليكون الموافق عليه لملامسة الطعام

    حلمة مصنوعة بالكامل من السيليكون الموافق عليه لملامسة الطعام

    نختار دائمًا استخدام مادة السيليكون لحلمات ultra soft وultra air بما أنها مادة آمنة وخاملة ومستخدمة بكثرة في المجال الطبي، وبما أنها أيضًا خالية من المواد الكيميائية الضارة والمواد الصماوية النشطة (مثل BPA) ومسببات الحساسية.

    نمو الفم بشكل طبيعي

    نمو الفم بشكل طبيعي

    حلمة طرية مصنوعة من السيليكون وملائمة لأسنان الأطفال ومصممة بشكل متناسق لنمو الفم بشكل طبيعي.

    الشعور الطبيعي للطفل

    الشعور الطبيعي للطفل

    تم تصميم حلمة السيليكون المزخرفة لمحاكاة ملمس الثدي الطبيعي.

    تعقيم مريح في غضون 3 دقائق

    تعقيم مريح في غضون 3 دقائق

    يمكن استخدام حقيبة السفر التي تأتي مع لهّايات ultra soft وultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

    مصممة ومصنوعة في هولندا

    مصممة ومصنوعة في هولندا

    تم تصميم لهّايات ultra soft وultra air وصنعها في هولندا.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      هولندا
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية Ultra air
      2  قطعة
    Badge-D2C

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    • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في عضّاضات ultra air وعضّاضات ultra soft يبلغ 98%.
    • *يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
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