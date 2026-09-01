المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول
  • تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول

جديد

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول

راحة البال منذ البداية. صُممت لهاية Philips Avent ultra start Nighttime لتناسب أفواه حديثي الولادة، ويمكن استخدامها بأمان حتى عمر 6 أشهر. وتتوهج في الظلام، ما يسهل العثور على الراحة والاطمئنان بعد إطفاء الأنوار. وهي مصنوعة الآن باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

ملاءمة مثالية، حتى في الليل

تهدئة حديثي الولادة منذ اليوم الأول

  • غطاء يتوهج في الظلام

  • خالية من BPA

  • عبوة من قطعتين، مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%*

  • للأطفال بين 0 وشهرين

ملاءمة مثالية للفم الصغير

ملاءمة مثالية للفم الصغير

تم تصميم لهّاية حديثي الولادة لدينا تحديدًا لتناسب الأفواه والوجوه الصغيرة. ويجعلها تصميمها الخفيف من دون حلقة مثالية كخيار أول، وهي مناسبة للأطفال حتى عمر 6 أشهر. يساعد شكل الحلمة وحجمها طفلك في الانتقال بسهولة إلى مجموعات لهايات Avent Ultra Air وUltra Soft من Philips، ما يضمن تلبية احتياجاته الطبيعية للرضاعة دائمًا.

حلمة لتقويم الأسنان مصممة لنمو الفم بشكل طبيعي

حلمة لتقويم الأسنان مصممة لنمو الفم بشكل طبيعي

حلمات تقويم الأسنان لدينا مصنوعة من السيليكون الناعم لدعم حركة عضلات الفم الطبيعية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسوء إطباق الأسنان. الحلمة ذات العنق الرفيع مصممة لتقليل الضغط الواقع بين اللسان وسقف الحلق. تتمتع لهايات Philips Avent ultra باعتماد مستقل من مؤسسة صحة الفم. ونظرًا إلى أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون الآمن للاستخدام الغذائي، فهي متينة وتدوم لفترة طويلة أكثر من حلمات المطاط (اللاتكس)، وخالية من مادة BPA وBPS والفتالايت وPVC والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

يحبها الأطفال، حيث تبين قبول 98% منهم للحلمة**

يحبها الأطفال، حيث تبين قبول 98% منهم للحلمة**

صُممت حلماتنا المصنوعة من السيليكون ذي الملمس البارز لمحاكاة ملمس ثدي الأم. وعندما سألنا الآباء والأمهات عن مدى استجابة أطفالهم لها، بلغ متوسط نسبة من قالوا إن أطفالهم تقبلوا لهايات Philips Avent ultra نحو 98%.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. الأجزاء البلاستيكية الصلبة، باستثناء الحلمة المصنوعة من السيليكون (نهج توازن الكتلة).

  2. أكدت دراسة أُجريت على المستهلكين الأمريكيين في عام 2023 أن 98% من الأطفال تقبلوا حلمة Philips Avent ذات الملمس البارز، والتي تُستخدم في لهاياتنا الفائقة (عدد المشاركين: 201).

  3. بناءً على نتائج دراسة المستهلكين الأمريكيين (2023، عدد المشاركين: 201).

  4. بالمقارنة مع طرق التعقيم التقليدية (الغلي) المستخدمة للهايات.

  5. يجب استبدال اللهايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.