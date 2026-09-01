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Philips AventSCD837/01 Natural Baby Gift Set

SCD838/17

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حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تد­­فق أ­على إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

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