مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك

يسمح جهاز استشعار الحرارة مع تنبيه مخصص بمراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم بدرجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار حرارة مخصص فورًا بأي تغيير يطرأ على الجو في غرفة الطفل، وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل.