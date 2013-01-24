تألّق بمظهرك
تكمّل أداة تسريح اللحية التي تعمل بالضغط آلة SensoTouch أو آلة الحلاقة arcitec من Philips لتمكّنك من الحصول على المظهر الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تألّق بمظهرك
تكمّل أداة تسريح اللحية التي تعمل بالضغط آلة SensoTouch أو آلة الحلاقة arcitec من Philips لتمكّنك من الحصول على المظهر الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
يسمح لك مشط الللحية والشاربَين بالحفاظ على طول شعيرات اللحية إلى 5 مم.
قم بتحويل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب عن طريق تنفيذ خطوتَين. 1. افصل رأس الحلاقة عن آلة الحلاقة؛ 2. قم بتركيب مسرّح اللحية.
قم بكل بساطة بإزالة المشط لاستخدام أداة التشذيب الدقيقة مع إعداد للشعيرات القصيرة بطول 0.5 مم
صُمم مسرّح اللحية الذي يعمل بالضغط لتشذيب الشوارب القصيرة جدًا مع حماية بشرتك.
يتوافق ملحق أداة تحديد اللحية SmartClick مع كل مجموعات آلات الحلاقة المزوّدة بنظام SmartClick.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
نظام قص
المحتوى
ملحق SmartClick