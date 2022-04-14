المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

Multigroom series 5000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

تم إيقافه

الدعم

Multigroom series 5000أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

QG3362/23

Multigroom series 5000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

إعلان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي - English (US)

  • PDF ملف, 954.1 kB
  • 14 April 2022

دليل المعلومات المهمة

  • PDF ملف, 5.7 MB
  • 15 April 2022

الضمان والخدمة

تحقق من شروط الضمان الخاص بك وابدأ عملية تبديل أو إصلاح منتج

الضمان

سياسات ضمان منتجاتنا

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك