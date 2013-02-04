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Multigroom series 3000أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

QG3322/13

أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة.

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أداة تشذيب مقاومة للمياه 3 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

  • ملحقان ومشط واحد

  • لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل

  • شفرات ناعمة على البشرة

  • استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات

تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.

18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

المواصفات التقنية

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