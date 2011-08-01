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Shaver series 5000 PowerTouch

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

PT860/16
  • DualPrecision DualPrecision DualPrecision
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    Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    PT860/16

    DualPrecision

    تزودك آلة الحلاقة PowerTouch بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. استمتع بعملية حلاقة أسرع بفضل دقائق حلاقة أكثر ورؤوس وشفرات DualPrecision القابلة للغسل. بات بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    DualPrecision

    تزودك آلة الحلاقة PowerTouch بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. استمتع بعملية حلاقة أسرع بفضل دقائق حلاقة أكثر ورؤوس وشفرات DualPrecision القابلة للغسل. بات بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

    DualPrecision

    تزودك آلة الحلاقة PowerTouch بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. استمتع بعملية حلاقة أسرع بفضل دقائق حلاقة أكثر ورؤوس وشفرات DualPrecision القابلة للغسل. بات بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    DualPrecision

    تزودك آلة الحلاقة PowerTouch بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. استمتع بعملية حلاقة أسرع بفضل دقائق حلاقة أكثر ورؤوس وشفرات DualPrecision القابلة للغسل. بات بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

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      DualPrecision

      لالتقاط كمية أكبر من الشعر

      • رؤوس DualPrecision المرنة
      • استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      تقوم رؤوس DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة

      تقوم رؤوس DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة

      تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

      ترفع شفرات الرفع والقص المتقدم Super Lift & Cut الشعر من أجل حلاقة أدق

      ترفع شفرات الرفع والقص المتقدم Super Lift & Cut الشعر من أجل حلاقة أدق

      ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      50 دقيقة وأكثر للحلاقة في ساعة شحن واحدة

      50 دقيقة وأكثر للحلاقة في ساعة شحن واحدة

      قم بالحلاقة مرات أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر الطاقة. اشحن آلة الحلاقة لمدة ساعة وستحصل على وقت حلاقة يزيد عن 50 دقيقة، أي الحلاقة حوالي 17 مرة. واشحنها لمدة 3 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

      تُغسل وتُنظف بسهولة

      تُغسل وتُنظف بسهولة

      ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

      شاشة LED

      شاشة LED

      تشير إلى: بطارية ممتلئة، بطارية منخفضة، جاري الشحن، استبدال رؤوس الحلاقة، شحن سريع

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        المقبض
        • مقبض مطاطي مضلع
        • مانعة للانزلاق
        • مقبض مريح سهل الاستخدام
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        شاشة العرض
        مؤشرا LED
        تتبع دقيق
        نظام Flex & Float
        التنظيف
        • قابلة للغسل بالكامل
        • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        نظام الحلاقة
        • تقنية رفع وقص فعالة
        • رؤوس DualPrecision
        العملية
        • سلكي ولاسلكي
        • بطارية قابلة لإعادة الشحن
        طاقة الاستعداد
        &lt; 0.25  W
        وقت الحلاقة
        50 دقيقة وأكثر للحلاقة 17 مرة
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  W
        إنشاء المظهر
        رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مضمّن
        وقت الشحن
        • ساعة واحدة
        • شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة لمرة واحدة
        تشير الشاشة إلى
        • بطارية ممتلئة
        • بطارية منخفضة
        • جاري الشحن
        • استبدال رؤوس الحلاقة
        • شحن سريع

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان لمدة سنتين
        رأس بديل
        تم استبدال HQ8 بـ SH50
        رؤوس بديلة
        استبدله كل سنتين بـ HQ8

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