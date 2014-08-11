تنظيف بفعالية أكبر بـ 10 أضعاف من استخدام المياه

يساعد كل من نظام DualFiltration ونظام التزييت النشط في الحفاظ على آلة الحلاقة أنظف بـ 10 مرات مقارنة باستخدام المياه فقط