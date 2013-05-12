HX9172/10
تنظيف استثنائي بين الأسنان
بفضل تسعة خيارات تنظيف فريدة ومستشعر الضغط بديهي وتقنية متقدمة في رأس الفرشاة، تتخطّى Sonicare FlexCare Platinum من Philips أساليب تنظيف الأسنان التقليدية لتوفير طريقة فريدة لإزالة اللُويحة السنية وتحسين صحة اللثة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تسمح لك فرشاة FlexCare Platinum بالاختيار بين 3 أوضاع للتنظيف — التنظيف أو التبييض أو العناية باللثة — وبين 3 إعدادات لمستوى القوة — منخفض أو متوسط أو مرتفع — لتوفير تجربة تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة مخصصة بحسب احتياجاتك.
أثبتت الاختبارات السريرية أن فرشاة FlexCare Platinum قادرة على تحسين صحة اللثة في أسبوعين فقط، بفضل وضع العناية باللثة الخاص للتنظيف المركز بهدف المساعدة على تقليل مخاطر نزيف اللثة والالتهابات.
بفضل الشعيرات الطويلة جدًا للوصول بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة، يتميّز رأس الفرشاة InterCare الجديد بتقنية تنظيف متقدمة لإزالة اللُويحة السنية وتلميع الأسنان، بالإضافة إلى شعيرات تذكيرية يتلاشى لونها من الأزرق إلى الأبيض عندما يحين وقت استبدال رأس الفرشاة.
على عكس فرشاة الأسنان الكهربائية التقليدية أو تلك التي تعمل على الطاقة، تتميّز فرشاة Sonicare من Philips بتقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع. ويؤدي إجراء التنظيف الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة Sonicare إلى توزيع السائل بين الأسنان، وإلى إزالة البلاك برفق وفعالية بين الأسنان وعلى طول اللثة.
تصل فرشاة FlexCare Platinum بعمق بين الأسنان لإزالة فائقة للُّويحة السنية. وقد أثبتت الاختبارات السريرية أنها قادرة على كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.
تتميز فرشاة FlexCare Platinum بمستشعر ضغط بديهي فريد للمساعدة على تقليل تنظيف الأسنان العدائي بواسطة الفرشاة. يهتز المقبض برفق لتنبيهك عند الضغط بقوة أكثر من اللزوم.
تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.
تقدم FlexCare Platinum مؤقتَين لتشجيعك على تنظيف أسنانك بدقة. يظهر مؤقت Quadpacer بالفواصل الزمنية الوقت المناسب للانتقال إلى ربع المساحة الأخرى من الفم، فيما يساعدك SmarTimer في بلوغ وقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان.
من السهل أن تأخذ فرشاة FlexCare Platinum معك إلى حيث تحتاج إليها بفضل حقيبة السفر التي يسهل توضيبها وشاحن السفر الصغير الحجم.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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