    Philips Sonicare A3 All-in-one حزمة من 4 رؤوس فرشاة

    HX9094/14

    رأس الفرشاة لعناية كاملة

    اختبر أفضل ما تقدّمه فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips مع رأس الفرشاة البديل المتكامل هذا. يوفّر هذا الرأس تبييضًا فعّالاً وإزالة للبلاك والبقع، كما يحسّن صحة اللثة، لتبدأ عنايتك الكاملة بصحة الفم من هنا.

    إزالة كمية أكبر من البلاك بلطف لغاية 20 مرة*

    • لإزالة كمية أكبر من البلاك بـ 20 مرات*
    • أسنان أكثر بياضًا بنسبة 100% في يومَين*
    • لثة أكثر صحة حتى 15 مرة في 6 أسابيع*
    • ناعم
    • 70% بلاستيك مصنوع من مواد طبيعية**
    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    ينظّف كل شخص أسنانه بطريقة مختلفة عن الآخرين، لذا صممنا رأس الفرشاة هذا مع شعيرات متعددة الزوايا للحفاظ على إزالة البلاك بغض النظر عن التقنية التي تستخدمها. يوفر رأس الفرشاة المتكامل تنظيفًا رائدًا في المجال ويزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    إزالة بقع أكثر بنسبة 100% في غضون يومَين*

    إزالة بقع أكثر بنسبة 100% في غضون يومَين*

    يحتوي رأس الفرشاة المتكامل على شعيرات ثلاثية الزوايا لزيادة التلامس مع السطح وتنظيف البقع بشكل أكثر فعالية. ما عليك سوى رؤية النتيجة، إذ تتم إزالة البقع بفعالية أكبر بنسبة تصل إلى 100% في أقل من يومين.*

    لثة أكثر صحة حتى 15 مرة في 6 أسابيع*

    لثة أكثر صحة حتى 15 مرة في 6 أسابيع*

    تتميّز الشعيرات الجانبية في رأس الفرشاة هذا بطول إضافي لتنظيف خط اللثة أيضًا حتى أثناء التركيز على أسنانك. النتيجة هي أن اللثة تصبح أكثر صحة بمقدار يصل إلى 15 ضعفًا في غضون ستة أسابيع.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.*** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      درجة صلابة الشعيرات
      ناعم
      اللون
      أبيض
      المادة المصنوع منها رأس الفرشاة
      رأس ناعم ومرن ومطاطي
      شعيرات التذكير
      يتلاشى لون الشعيرات الأزرق
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      غير مناسب لـ
      Philips One
      فراشي الأسنان المتوافقة
      Philips Sonicare

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      A3 متكامل (عدد 4)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام
      صُنع في
      النمسا
      المنافع
      • الكل في واحد
      • إزالة البلاك
      • Gum health
      • إزالة البقع/التبييض

    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *مخصص للمواد البلاستيكية في رأس الفرشاة على أساس توازن الكتلة.
    • **باستثناء Philips One.
