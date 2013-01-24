يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare InterCare من Philips بشعيرات طويلة جدًا وعالية الكثافة لتنظيف البلاك المتغلغل بعمق بين الأسنان والمناطق الأخرى التي يصعب تنظيفها.
تقدّم فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare هذه من Philips التنظيف المثالي على طول خط اللثة لتحسين صحتها في غضون أسبوعَين فقط. إزالة البلاك من خط اللثة بشكل أفضل بستّ مرات من الفرشاة اليدوية.
تتضمن الإعدادات الخمسة وضع التنظيف للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع اللثة الحساسة لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع الانتعاش لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع التدليك لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع العناية باللثة الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.
أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.
استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.
يصل الإجراء الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.
يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
الأوضاع
العناصر المرفقة
التصميم واللون الخارجي
أداء التنظيف
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الطاقة
الخدمة