HX6611/27
*تحسين صحة اللثة بنسبة تصل إلى 100%*
استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك والعناية باللثة بفضل فرشاة الأسنان القوية والسهلة الاستخدام، لمساعدتك على تفادي العلامات المبكرة لأمراض اللثة وتخفيفها، مع الحصول على تجربة تنظيف الأكثر راحة باستخدام الفرشاةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مثبت سريريًا بأنها قادرة على تحسين صحة اللثّة بثلاث طرق: تخفيف الاحمرار والورم والنزيف (مواقع)
تتميّز فرشاة الأسنان هذه بإزالة فائقة للبلاك الموجود على طول خط اللثة، وهي تساعدك في تقليل التهاب اللثة بصور أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية بنسبة تصل إلى 100%، في غضون أسبوعَين فقط
مع ثلاثة إعدادات قوة قابلة للتخصيص (منخفض ومتوسط ومرتفع) يمكنك تحديد مستوى القوة المناسبة للتأكد من أن التنظيف على طول خط اللثة باستخدام فرشاة عملية مريحة. بعد مرور 1,5 ثانية على بدء عملية التنظيف باستخدام فرشاة، يتعين عليك الضغط مرتين على الزر لتغيير الوضع: مرة واحدة لإيقاف تشغيل الفرشاة ومرتين لتغيير الوضع.
إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية على طول خط اللثّة.
تنشئ تقنية الاهتزازات الصوتية آلية تنظيف ديناميكية فريدة من نوعها تدفع بالسائل إلى التغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف دقيقة ولطيفة.
تتميّز فرشاة Sonicare هذه القوية من Philips بـ SmarTimer خاص يساعدك في الالتزام بوقت الدقيقتين الذي يوصي به الأطباء لتنظيف الأسنان
تحتوي على مؤقت Quadpacer بالفواصل الزمنية للمساعدة في التشجيع على تنظيف كامل الفم بالفرشاة بدقة. تصدر فرشاة الأسنان صوتًا كل 30 ثانية، للإشارة إلى أنه حان الوقت للانتقال إلى منطقة أخرى من الفم.
تتميّز فرشاة الأسنان القوية Sonicare هذه من Philips بحركة لطيفة، فلا تشكّل خطرًا أسنانك مهما كانت حالتها بما في ذلك تقويم الأسنان وزرع الأسنان والكسوات الخزفية، لذا يمكنك تنظيف الأسنان بدون قلق.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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