مصطلحات البحث

AR
EN
  • تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط* تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط* تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط*

    Philips Sonicare Compact Flosser 1000 جهاز غسل الفم

    HX3333/23

    تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط*

    يتميز جهاز Sonicare Flosser من Philips الصغير الحجم بالسرعة والفعالية، وبأنه جاهز للاستخدام في أي مكان. يزيل الـ Flosser حتى 99,9% من البلاك* بين الأسنان وعلى طول خط اللثة في 60 ثانية فقط.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    Philips Sonicare Compact Flosser 1000 جهاز غسل الفم

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل نظام Power Flosser اللاسلكي

    تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط*

    لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*

    • تنظيف فعّال بالخيط في 60 ثانية فقط*
    خزان قابل للطي بسعة 200 مل لتسهيل التخزين والسفر

    خزان قابل للطي بسعة 200 مل لتسهيل التخزين والسفر

    يضمّ تصميم Flosser الصغير الحجم على خزان قابل للطي، ما يسهّل وضعه جانبًا أو تعبئته لرحلتك القادمة. يتسع الخزان حتى 200 مل من الماء، وهي كمية كافية لجلسة تنظيف كاملة لمدة 60 ثانية.

    استمتع بوضع النبض أو التنظيف أو الوضع الحساس

    استمتع بوضع النبض أو التنظيف أو الوضع الحساس

    خصص كل جلسة حسب احتياجاتك مع ثلاثة أوضاع لتنظيف الأسنان بالخيط: النبض لتدليك وتحفيز اللثة، التنظيف للاستخدام اليومي، والحساس للمسة لطيفة إضافية في روتينك اليومي.

    فوهتان لتنظيف لطيف وفعّال

    فوهتان لتنظيف لطيف وفعّال

    يأتي Flosser مع فوهتين لإزالة حتى 99,9% من البلاك في المناطق المعالجة. تمنح الفوهة N1 القياسية تنظيفًا قويًا بين الأسنان، فيما تم تصميم الفوهة N2 المريحة، برأسها الناعم، للثة الحساسة. يمكن تدوير كل فوهة 360 درجة لمساعدتك في تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الجزء الخلفي من الفم.

    نظّف كل ربع من فمك ولا يفوتك أي مكان

    نظّف كل ربع من فمك ولا يفوتك أي مكان

    مع مؤقت من 15 ثانية، سيوقف Flosser مؤقتًا تدفق الماء ليُعلمك بموعد الانتقال إلى الربع التالي. يمنح فمك بالكامل الوقت الملائم لتنظيف الأسنان بالخيط في كل مرة.

    مدة تشغيل البطارية تصل إلى 14 يومًا بين كل عملية شحن وأخرى

    مدة تشغيل البطارية تصل إلى 14 يومًا بين كل عملية شحن وأخرى

    مع عملية شحن تدوم حتى 14 يومًا، يعتبر Flosser الصغير الحجم عمليًا جدًا أثناء التنقل. يمكنك شحنه بسهولة في المنزل قبل الرحلة، أو إعادة شحنه أثناء التنقل باستخدام كابل الشحن USB-A.

    مقاومة للماء بتصنيف IPX7

    مقاومة للماء بتصنيف IPX7

    يتمتع Flosser صغير الحجم بتصنيف مقاومة للماء IPX7، ما يجعله مناسبًا تمامًا للاستخدام في الحمام.

    فتحة مزدوجة لتخزين الفوهة وتعبئة الماء

    فتحة مزدوجة لتخزين الفوهة وتعبئة الماء

    استفد إلى أقصى حد من التصميم الذكي عن طريق وضع الفوهة في القناة أعلى Flosser عند عدم الاستخدام. تعمل القناة أيضًا كفتحة لتعبئة الماء.

    طريقتان لإضافة الماء

    طريقتان لإضافة الماء

    يمكنك تعبئة خزان الماء بسهولة بطريقتين: إما إزالة الخزان وملؤه كالكوب، وهي طريقة مثالية متى كان فارغًا، أو إعادة تعبئته باستخدام فتحة التعبئة القريبة من الفوهة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      استهلاك الطاقة
      • وضع الإغلاق<0,3 واط
      • وضع الاستعداد مع إنطفاء شاشة العرض <0,5 واط

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أرجواني

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم قابل للطي
      ملحق الفوهة
      تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل
      تخزين الفوهة
      فوهة سهلة التخزين أثناء التنقل

    • الأداء

      التنظيف
      نظّف فمك بالكامل في غضون 60 ثانية

    • العناصر المضمنة

      كبل شحن USB
      1
      Flosser صغير الحجم
      1
      فوهة N1 القياسية
      1
      فوهة N2 المريحة
      1

    • الأوضاع

      التنظيف
      للتنظيف اليومي
      حساسة
      لتنظيف لطيف
      إعداد سرعة نبضي
      لتحفيز اللثة

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99% في المناطق التي يتم تنظيفها

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • في دراسة داخل المختبر، قد تختلف النتائج الفعلية
    • *عند فصل الجهاز عن الكهرباء وعدم غمره بالكامل.
    • **استنادًا إلى جلسة تنظيف بالخيط واحدة يوميًا لمدة دقيقة واحدة.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.