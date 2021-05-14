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  • تعددية الاستخدام والطاقة
  • تعددية الاستخدام والطاقة
  • تعددية الاستخدام والطاقة
  • تعددية الاستخدام والطاقة
  • تعددية الاستخدام والطاقة
  • تعددية الاستخدام والطاقة

‎5000 Seriesجهاز تحضير الطعام

HR7302/90

تعددية الاستخدام والطاقة

يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات!

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قوة 750 واط و6 ملحقات

تعددية الاستخدام والطاقة

  • قوة المحرك 750 واط

  • وعاء بسعة 1,5 لتر

  • سرعتان

  • 6 ملحقات

استخدم إعداد السرعة المناسب لكل ملحق

مع وظيفة الترميز بالألوان، يمكنك الحصول على أفضل النتائج من كل ملحق باستخدام السرعة المناسبة له بالاستناد إلى لونه.

وعاء بسعة 1,5 لتر

وعاء بسعة 1,5 لتر

وعاء بسعة 1,5 لتر لتحضير الوصفات لكل أفراد العائلة

إعدادان للسرعة

إعدادان للسرعة مع ترميز بالألوان لتحكّم ممتاز

المواصفات التقنية

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