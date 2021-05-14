ضمان لمدة عامين
HR7302/90
تعددية الاستخدام والطاقة
يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات!
قوة المحرك 750 واط
وعاء بسعة 1,5 لتر
سرعتان
6 ملحقات
مع وظيفة الترميز بالألوان، يمكنك الحصول على أفضل النتائج من كل ملحق باستخدام السرعة المناسبة له بالاستناد إلى لونه.
وعاء بسعة 1,5 لتر لتحضير الوصفات لكل أفراد العائلة
إعدادان للسرعة مع ترميز بالألوان لتحكّم ممتاز