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Daily Collection مفرمة لحوم
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HR2713/31
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User Manual Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/31
تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية.
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