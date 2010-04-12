مجموعة جديدة كل يوم

يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية.