HP6577/00
أظهري جمال بشرتك
تعمل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect على إزالة حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة وتوفّر الحماية لبشرتك في الوقت نفسه. وهي قابلة للاستخدام الجاف والمبلل لتوفير الراحة أثناء الاستحمام الروتيني. وتتضمن رأس حلاقة مزوّد بمشط تشذيب.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص السيراميك لإزالة حتى الشعيرات الناعمة بنعومة فائقة
يمكّنك الرأس العريض جدًا من إزالة الشعر بطريقة مثالية مع كل تمريرة لنتائج تدوم طويلاً ولبشرة فائقة النعومة في غضون دقائق.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات الناعمة والمسطحة ويسكّن البشرة
إزالة الشعر لاسلكيًا لغاية 40 دقيقة، وإعادة شحن سريعة لمدة ساعة واحدة.
للاستخدام الجاف والرطب.
يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.
إزالة شعر مريحة
الملحقات
المواصفات الفنية
الميزات
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.