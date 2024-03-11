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Daily Collection الغلاية

تم إيقافه

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Daily Collectionالغلاية

HD9334/12

Daily Collection الغلاية

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF ملف, 2.1 MB
  • 11 March 2024

تسمح لك هذه الغلاية ذات التصميم الذكي بمعرفة كمية المياه من أي زاوية، مع تصفية الترسبات الكلسية بفعالية بفضل الفلتر الشبكي الصغير. إن هذه الغلاية موثوق بها وفعالة وتدوم لفترة طويلة!

  • PDF ملف
  • 21 April 2024

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